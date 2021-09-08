Жителя Одесской области отправили в тюрьму за растление 4-летней девочки

Березовский районный суд приговорил 39-летнего местного жителя, обвиняемого в развращении 4-летней девочки, к тюремному заключению на шесть лет.
Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, доказано, что в июне текущего года мужчина путем обмана заманил ребенка к себе домой и совершил развратные действия в отношении нее.
Стоит отметить, что суд согласился с позицией прокурора и принял решение о включении информации о растлителе в Единый реестр лиц, осужденных за уголовные правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего.