53 тяжелых ковид-больных лечатся в одесской «инфекционке» 45 Новости

По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины, за последние сутки COVID-19 заболели 25 одесситов.

Всего с начала эпидемии в Одессе зарегистрировано 67 470 случаев заражения ковидом.

По данным на 30 августа, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 80 пациентов, из них 27 человек находятся в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии — 53 человека, из них четыре подключены к аппаратам ИВЛ.

В городской больнице №5 проходят лечение 24 пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19, в детской городской клинической больницы №5 — два ребенка.

На утро 30 августа во двух опорных больницах Одессы свободные 306 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За последние сутки новых случаев COVID-19 у детей не зарегистрировано.

На данный момент в Одессе зарегистрировано 64640 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 1179 одесситов.