Трое жителей Одесской области умерли за сутки от ковида 28 Новости

По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины, за последние сутки COVID-19 заболел 41 одессит.

Всего с начала эпидемии 27 августа 2021 в Одессе зарегистрировано 67323 случая COVID-19.

Умерли за сутки три человека в области, двое из них — в Одессе.

По данным на 27 августа, на лечении в городской клинической инфекционной больницы находится 71 пациент с COVID-19, из них 18 человек находятся в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 53 пациента, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ.

В городской больнице №5 проходят лечение 25 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19, в детской городской клинической больницы №5 — семь детей.

За последние сутки новых случаев COVID-19 у детей не зарегистрировано.

За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 13 одесситов.

На данный момент в Одессе зарегистрировано 64 624 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 1053 одессита.