Поселок Котовского опять остался без воды

Аварийное отключение воды произошло 26 августа в Суворовском районе Одессы.
Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по замене запорной арматуры диаметром 400 мм с 09:00 26 августа до 3:00 27 августа будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Академика Заболотного, 4-28,
- Жолио Кюри, 68-72,
- Д. Ойстраха, 13-23,
- Махачкалинская,
- Семена Палия, 98-134, 103-133,
- Добровольского, 100-156, 113-159,
- Паустовского,
- Генерала Бочарова,
- Академика Сахарова,
- Высоцкого,
а также с. Александровка.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.
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