Поселок Котовского опять остался без воды 42 Места, Новости

Аварийное отключение воды произошло 26 августа в Суворовском районе Одессы.

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по замене запорной арматуры диаметром 400 мм с 09:00 26 августа до 3:00 27 августа будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

- Академика Заболотного, 4-28,

- Жолио Кюри, 68-72,

- Д. Ойстраха, 13-23,

- Махачкалинская,

- Семена Палия, 98-134, 103-133,

- Добровольского, 100-156, 113-159,

- Паустовского,

- Генерала Бочарова,

- Академика Сахарова,

- Высоцкого,

а также с. Александровка.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.

Телефоны для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).