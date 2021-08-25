Пьяный житель Одесской области «заминировал» райотдел и теперь может сесть на 8 лет 39 Криминал, Новости

До восьми лет лишения свободы грозит жителю Одесской области за ложное сообщение о взрыве админздания полиции.

Таким образом нетрезвый мужчина решил отомстить полицейским за недавно составленный в отношении него административный протокол за управление автотранспортом в состоянии опьянения.

Анонимное сообщение о возможности взрыва Раздельнянского райотдела полиции поступило в дежурную часть накануне около девяти часов вечера. Админздание и прилегающая к нему территория были немедленно обследованы. Никаких взрывоопасных предметов или веществ не обнаружено.

За несколько часов правоохранители установили личность «шутника». Им оказался 59-летний местный житель. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины.

За заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан и повреждения здания или сооружения, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, ему грозит от четырех до восьми лет лишения свободы. Телефон, с которого он осуществлял звонок, изъят.