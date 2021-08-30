В День города в Одессе будет ограничено движение (список улиц) 47 Места, Новости

В связи с проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города, в центральной части Одессы вводятся временные изменения движения автотранспорта.

С 17:00 1 сентября до 00:00 3 сентября будет прекращено движение автотранспорта:

- по ул. Пушкинской (от ул. Дерибасовской до ул. Ланжероновской),

- по ул. Ланжероновской (от ул. Пушкинской до ул. Екатерининской).

С 08:00 2 сентября до 00:00 3 сентября будет прекращено движение автотранспорта:

- по ул. Екатерининской (от ул. Ланжероновской к Екатерининской площади),

- по Сабанееву мосту от ул. Гоголя.

С 17:00 2 сентября до 00:00 3 сентября в связи с проведением гала-концерта на Потемкинской лестнице будет закрыто движение автотранспорта по:

- ул. Приморской (от Военного спуска к Таможенной площади),

- ул. Канатной угол Карантинного спуска,

- ул. Бунина угол Польского спуска.

После окончания гала-концерта для зрителей будет организована подача автобусов по направлениям до ж/м «Котовского», ж/м «Таирова» и ж/м «Черемушки».