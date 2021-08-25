Полсотни одесситов заразились ковидом за сутки, умерли трое 46 Новости

По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины, за последние сутки COVID-19 заболели 50 одесситов.

В целом с начала эпидемии на 25 августа 2021 года в Одессе зарегистрированы 67 217 случаев COVID-19.

По данным на 25 августа, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находится 81 пациент с COVID-19, из них 23 человека пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 58 пациентов, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ.

В городской больнице №5 проходят лечение 19 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19, в детской городской клинической больнице №5 — десять детей.

За последние сутки зарегистрированы два новых случая COVID-19 у детей мальчик и девочка находятся на амбулаторном лечении.

За прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели 27 одесситов.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 64 611 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 962 одессита.