Чуть больше 9000 одесситов привились от ковида на минувших выходных 43 Люди, Новости

В субботу и воскресенье, 28 и 29 августа, в Одессе работали девять центров массовой вакцинации от COVID-19 во всех районах города.

За два дня прививки от COVID-19 получили 9088 человек. Случаи побочных реакций и осложнений после введения вакцины зарегистрированы не были.

Для первичной вакцинации предлагались вакцины AstraZeneca (Италия) и CoronaVac (Китай), для ревакцинации также использовались Comirnaty / Pfizer и Moderna.

Кроме того, ежедневно продолжают работать стационарные пункты вакцинации при всех Центрах первичной медико-санитарной помощи Одессы, а также центры вакцинации в издательстве «Черноморье» и в аэропорту.

Вакцинация от COVID-19 проводится бесплатно вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения.

При посещении пункта вакцинации необходимо иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон, при прохождении ревакцинации — заграничный паспорт для оформления международного свидетельства о вакцинации.