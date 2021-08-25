В Одессе установят 9 камер наблюдения на дорогах (адреса)

Горисполком рассматривает установку 9 камер автоматической фиксации превышения скорости.
Камеры должны появиться на следующих локациях:
Южная дорога, 2 (в направлении центра города).
Николаевская дорога, 205 (в направлении Суворовского района).
Проспект Небесной Сотни, 4 (в направлении улицы Левитана).
Улица Семена Палия, 80 (в направлении улицы Академика Заболотного).
Ул. Семена Палия, 25-А ( в направлении Южной дороги)
Проспект Шевченко, 4 (в направлении Семинарской).
Проспект Добровольского, 123А (в направлении Генерала Бочарова).
Южная дорога, 39 (в направлении Суворовского района).
Николаевская дорога, 287 (в направлении Суворовского района).