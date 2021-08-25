В Одессе установят 9 камер наблюдения на дорогах (адреса)

25.08.2021 14:53
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Места, Новости

Горисполком рассматривает установку 9 камер автоматической фиксации превышения скорости.

Камеры должны появиться на следующих локациях:

Южная дорога, 2 (в направлении центра города).

Николаевская дорога, 205 (в направлении Суворовского района).

Проспект Небесной Сотни, 4 (в направлении улицы Левитана).

Улица Семена Палия, 80 (в направлении улицы Академика Заболотного).

Ул. Семена Палия, 25-А ( в направлении Южной дороги)

Проспект Шевченко, 4 (в направлении Семинарской).

Проспект Добровольского, 123А (в направлении Генерала Бочарова).

Южная дорога, 39 (в направлении Суворовского района).

Николаевская дорога, 287 (в направлении Суворовского района).

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