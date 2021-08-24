Одесса празднует День Независимости 35 Люди, Новости

24 августа в Одессе состоялись торжественные мероприятия к 30-летию Независимости Украины.

Начался день с возложения цветов к памятнику Т. Г. Шевченко в одноименном парке. В нем приняли участие руководители города и области, городских райадминистраций, депутаты, дипломаты, представители различных родов войск Вооруженных Сил Украины, ведомственных и силовых структур, ветераны, духовенство и общественность.

Также состоялось торжественное прохождение боевых кораблей, пролет авиации, показ воздушного, морского и статистического вооружения и военной техники (мыс Малый Фонтан и Морской вокзал).

Посмотреть на парад пришли тысячи человек.





Завершится празднование Дня Независимости Украины большим гала-концертом на Потемкинской лестнице в 19:00 и праздничным фейерверком.