Одесса празднует День Независимости

24.08.2021 14:50
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Люди, Новости

24 августа в Одессе состоялись торжественные мероприятия к 30-летию Независимости Украины.

Начался день с возложения цветов к памятнику Т. Г. Шевченко в одноименном парке. В нем приняли участие руководители города и области, городских райадминистраций, депутаты, дипломаты, представители различных родов войск Вооруженных Сил Украины, ведомственных и силовых  структур, ветераны,  духовенство и общественность.

Также состоялось торжественное прохождение боевых кораблей, пролет авиации, показ воздушного, морского и статистического вооружения и военной техники (мыс Малый Фонтан и Морской вокзал).

Посмотреть на парад пришли тысячи человек. 


Завершится празднование Дня Независимости Украины большим гала-концертом на Потемкинской лестнице в 19:00 и праздничным фейерверком.

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