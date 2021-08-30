На одесской Аллее звезд появится имя погибшей в теракте писательницы

Имя драматурга Анны Яблонской, погибшей при теракте в московском аэропорту Домодедово в 2011 году, появится на одесской Аллее звезд в День города, 2 сентября.

Об этом сообщила 30 августа на аппаратном совещании в одесской мэрии директор гордепартамента культуры и туризма Татьяна Маркова.

Она рассказала, что всего будут открыты три новых звезды. Кроме Яблонской, которой в текущем году исполнилось бы 40 лет, на Аллее звезд появятся имена художника Юрия Егорова (1926-2008) и писателя Семена Липкина (1911-2003).