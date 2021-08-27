В Одессе состоится рок-фестиваль «Пикейные жилеты» 29 Люди, Места, Новости

28 августа в парке им. Шевченко состоится традиционный рок-фестиваль «Пикейные жилеты» памяти легендарного одесского музыканта, поэта и композитора Игоря Ганькевича.

В этом году рок-фестиваль посвящен 35-летию создания одесского рок-клуба.

В программе примут участие 12 известных и опытных, а также молодых коллективов.

Впервые в фестивале примет участие детская рок-группа Childrens. С ее выступления в 16:00 начнется концертная программа.

Завершится фестиваль традиционным исполнением песни Игоря Ганькевича «Прогулка по Одессе».

Организатор мероприятия — коммунальное предприятие «Парки Одессы» при поддержке творческой общественности города.