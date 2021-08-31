Расстрелянных на 6-м километре в Одессе закапывали в мусор

31.08.2021 12:12
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Люди, Места, Новости

Межведомственная рабочая группа по вопросам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий, похороненных в районе 6-го км Овидиопольской дороги, представила первые результаты своей работы.

По словам археолога Татьяны Самойловой, площадь исследовательского участка составила 5 гектаров, на сегодняшний день обследовано немногим менее половины. Раскопки и поиск расстрельных ям будут продолжаться и в сентябре.

«Сегодня мы устанавливаем сам факт присутствия здесь останков. Сколько их, мы не знаем, потому что яму не вскрываем, а просто маркируем место захоронения и консервируем останки до проведения следующего этапа исследований. Эти работы важны не только для Одессы, а и для всей страны в целом. Ужасает то, что здесь находилась территория городской свалки. Это верх цинизма, который тогда происходил: ямы вырывали в мусорном слое и трупы засыпали этим же мусором. То есть люди после смерти оказались погребены в мусорной свалке», — подчеркнула Татьяна Самойлова.





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