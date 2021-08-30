Одесские Черемушки на весь день оставили без воды (список адресов) 52 Места, Новости

Филиал «Инфоксводоканал» сообщает об аварийном отключении водоснабжения 30-31 августа в Малиновском районе Одессы.

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ по замене запорной кранов диаметром 400 мм с 09:00 понедельника до 03:00 вторника не будет воды по следующим адресам:

- Космонавтов, 38-70,

- Ивана и Юрия Лип, 11-41, 20-30,

- Героев Крут, 33-49,

- Ицхака Рабина, 17-23,

- Генерала Петрова, 26-40, 17-61,

- Инглези, 12-18.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.

Телефоны для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).