Пожилая одесситка упала в глубокий подвал 41 Люди, Новости

24 августа в 11:44 в службу спасения поступило сообщение о том, что на улице Суперфосфатной, 34 пожилая женщина упала в подвал глубиной около 2 м.

По прибытию на место вызова спасатели оперативно организовали работу по спасению женщины 1934 года рождения.

Работники ГСЧС и медики прямо в подвале оказали потерпевшей первую помощь и наложили швы на поврежденную руку.

Предварительно у женщины установили травму поясничного отдела, с помощью санитарных носилок с фиксаторами спасатели подняли потерпевшую из подвала и передали бригаде скорой медицинской помощи.