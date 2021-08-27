В Одессе поймали распространителя метадона 24 Люди, Новости

Полицейские с поличным задержали 38-летнего горожанина, который в Киевском районе Одессы распространял метадон.

Злоумышленник как раз сделал у подъезда многоэтажки тайник, локацию которой зафиксировал на смартфон. Еще несколько десятков пакетов с запрещенным веществом правоохранители обнаружили у него в сумке.

В ходе исследования эксперты-криминалисты определили, что изъятый ​​кристаллический средство является полусинтетическим наркотиком «метадон».

Правонарушителю объявили подозрение по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины и поместили его в изолятор временного содержания.

За незаконное приобретение и хранение с целью сбыта и сбыт наркотического средства одесситу грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.