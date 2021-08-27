В Одессе поймали распространителя метадона

Полицейские с поличным задержали 38-летнего горожанина, который в Киевском районе Одессы распространял метадон.
Злоумышленник как раз сделал у подъезда многоэтажки тайник, локацию которой зафиксировал на смартфон. Еще несколько десятков пакетов с запрещенным веществом правоохранители обнаружили у него в сумке.
В ходе исследования эксперты-криминалисты определили, что изъятый кристаллический средство является полусинтетическим наркотиком «метадон».
Правонарушителю объявили подозрение по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины и поместили его в изолятор временного содержания.
За незаконное приобретение и хранение с целью сбыта и сбыт наркотического средства одесситу грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.