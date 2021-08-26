Одесса: 81 ребенок из «Молодой гвардии» заражен опасным штаммом коронавируса 38 Люди, Места, Новости

По состоянию на 25 августа в детском центре «Молодая гвардия» зарегистрирован 81 случай COVID-19 штамма «Дельта» у детей.

Об этом сообщил Одесский областной центр контроля и профилактики заболеваний МОЗ Украины.

В заведении ежедневно работает врач-инфекционист.

За контактными детьми установлено медицинское наблюдение с измерением температуры три раза в день. Проводится регулярная дезинфекции и проветривание помещений.

Групповую заболеваемость начали регистрировать в центре с 12 августа, когда стало известно о 38 заболевших детях и трех воспитателях.