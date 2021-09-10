Завуч школы в Одесском районе попыталась перепродать антисептик на 150 тысяч 33 Криминал, Новости

Полицейские объявили заместителю директора школы в Одесском районе подозрение в попытке присвоения имущества.

Действия 64-летней женщины следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Будучи материально ответственным лицом, злоумышленница присвоила запасы антисептика, приобретенные на нужды учебного заведения. Своими противоправными действиями подозреваемая могла нанести бюджету школы около 150 000 гривен убытков, однако распорядиться имуществом не успела.

Теперь ей грозит от штрафа до четырех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.