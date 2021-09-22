В Одессу привезли 3300 флаконов антиковидных препаратов

Одесская область получила лекарства от коронавируса: 1100 флаконов препарата Bamlanivimab и 2200 флаконов препарата Etesevimab.

Как сообщили в пресс-службе МОЗ Украины, механизм их работы заключается в блокировании прикрепления коронавируса к мембране клетки. Это нейтрализует действие вируса и способствует предотвращению развития ковида.

Кроме того, Минздрав обновил протокол «Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)», которым предусмотрена возможность использования лекарственных средств Bamlanivimab и Etesevimab. Теперь врачи, которые оказывают помощь коронавирусным больным, будут иметь четкую инструкцию о том, в каких именно случаях заболевания и как правильно применять эти лекарственные средства.