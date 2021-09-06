В Одесской области поймали браконьеров со 100 кг рыбы 32 Люди, Новости

Водная полиция обнаружила на Днестровском лимане лодку с браконьерами — сотрудниками одного из рыбопромысловых предприятий без лицензии на промысел.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в Одесской области, 35-ти и 40-летний сообщники выловили около ста килограммов рыбы.

Незаконный улов и орудия лова правоохранители изъяли. Сейчас устанавливается сумма ущерба, нанесенного рыбному хозяйству Украины.

Сведения по факту незаконного занятия рыбным промыслом внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.249 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от одной до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет.