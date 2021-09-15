В лесу под Березовкой нашли более 300 артснарядов и ручных гранат

Пиротехники изъяли более 300 единиц взрывоопасных предметов времен Второй Мировой войны на территории лесного хозяйства в границах города Березовка.
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, здесь велись ожесточенные бои, поэтому осталось большое количество различных боеприпасов, о которых неоднократно сообщали местные жители и лесники.
Одесские пиротехники 6 сентября начали плановые работы по поиску, изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов.
Спасатели работают в современных средствах защиты, в густом лесу, при этом глубина залегания отдельных боеприпасов достигала одного метра.
Уже обследовано 3 гектара территории. Изъятые взрывоопасные предметы транспортируются и уничтожаются путем подрыва на территории заранее специального полигона.