В лесу под Березовкой нашли более 300 артснарядов и ручных гранат 30 Места, Новости

Пиротехники изъяли более 300 единиц взрывоопасных предметов времен Второй Мировой войны на территории лесного хозяйства в границах города Березовка.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, здесь велись ожесточенные бои, поэтому осталось большое количество различных боеприпасов, о которых неоднократно сообщали местные жители и лесники.

Одесские пиротехники 6 сентября начали плановые работы по поиску, изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов.

Спасатели работают в современных средствах защиты, в густом лесу, при этом глубина залегания отдельных боеприпасов достигала одного метра.

Уже обследовано 3 гектара территории. Изъятые взрывоопасные предметы транспортируются и уничтожаются путем подрыва на территории заранее специального полигона.