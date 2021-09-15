В Еврейской больнице вспышка COVID-19 25 Люди, Места, Новости

В терапевтическом отделении Одесской городской больницы №1 зарегистрированы 4 случая заражения COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на департамент здравоохранения.

Сейчас больные пациенты отправлены в профильные больницы. Трое – в ГКБ №5, еще один пациент госпитализирован в Одесский областной клинический медицинский центр (больница Водников).

Состояние троих больных оценивается как стабильное, но тяжелое. В кислородной терапии пациенты не нуждаются. Состояние больного, который госпитализирован в областную больницу, также стабильное.

Само отделение закрывается на карантин. Всем пациентам будут сделаны ПЦР-тесты и продолжено лечение. Работа продолжается.