Украинский лоукостер будет летать из Одессы в Чехию, Грузию и Азербайджан

22.09.2021 16:20
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Новости

Bees Airline открывает авиарейсы из Одессы в Прагу (Чехия), Тбилиси (Грузия) и Гянджу (Азербайджан).

Первый вылет из Одессы в Прагу запланирован на 21 октября. Рейсы внесены в систему бронирования по четвергам и воскресеньям. Билеты будут стоить от 2200 гривен в одну сторону.

В Тбилиси из Одессы можно будет полететь с 22 октября — раз в неделю по пятницам. Билеты стоят от 1700 гривен в одну сторону.

Из Одессы в Гянджу рейсы открываются с 1 ноября — раз в неделю по понедельникам. Билеты обойдутся в 2600 гривен в одну сторону.

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