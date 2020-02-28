Полиция считает, что газовый монополист Игорь Учитель вместе с чиновниками завышают цены на газ 41 Криминал, Новости

Компания Игоря Учителя через заключение дополнительных соглашений поставляет меньшее количество кубометров газа, чем было заявлено в первичном договоре, но цены оставляет прежними.

Полиция зарегистрировала уголовное производство № 12020160000000019 от 15 января 2020 года против должностных лиц «Одессагаз-Поставка» и четырех потребителей, которые закупали природный газ у компании. Правоохранители взяли во внимание закупки, которые проводились с 2018 по 2019 год. В ходе досудебного расследования стало известно, что руководство компании «Одессагаз-Поставка» поставляло газ «Специализированному предприятию коммунально-бытового обслуживания» Одесского горсовета, Авангардовскому сельсовету Овидиопольского района, управлению образования Беляевской райгосадминистрации и Одесскому санаторию «Салют» по завышенной цене. Вступив в предварительный сговор со своими закупщиками, фирма по поставке газа заключала с ними дополнительные соглашения, в которых было указано, что количество кубометров поставляемого газа уменьшается, но цена остается прежней, как и в основном договоре. Соответственно, 1 кубометр газа стоил дороже.

С 2018 по 2019 год Одесский санаторий «Салют» заключил четыре договора с «Одессагаз-Поставка» на поставку природного газа на общую сумму 8 млн 17 тыс. 131 грн. Управление образования Беляевской райгосадминистрации заключило больше всего договоров с фирмой, а именно пять. Общая сумма всех закупок составила 9 млн 400 тыс. 420 грн. В свою очередь, КП «Специализированное предприятие коммунально-бытового обслуживания» Одесского горсовета подписало с компанией два договора на сумму 3 млн 317 тыс. 839 грн. Авангардовский сельсовет тоже заключил два договора с 2018 по 2019 год с «Одессагаз-Поставка» на сумму 525 тыс. 332 грн. Общая сумма всех вышеперечисленных договоров составляет 38 млн 678 тыс. 378 грн.

По официальной информации учредителем фирмы «Одессагаз-Поставка» является некий Юрий Бойко, а также малая часть акций принадлежит кипрской офшорной компании «Грейтлайт Холдингс Лимитед». На самом деле, «Одессагаз-Поставка» — это одна из фирм-прокладок олигарха Игоря Учителя. Игорь Учитель числится официальным владельцем ЧАО «Одессагаз», которое зарегистрировано в Одессе на ул. Одария, 1. По этому адресу находится и «Одессагаз-Поставка», а также ряд других газовых компаний, которые аффилированы с «Одессагаз». Стоит также отметить, что офшорная компания «Грейтлайт Холдингс Лимитед» выступает бенефициаром ООО «Жемчужина региона», которая принадлежит Игорю Учителю. Ранее учредителем компании «Одессагаз-Поставка» был бизнес-партнер Учителя Михаил Партикевич.

Директором «Одессагаз-Поставка» является Иван Малейчик, который до 2017 года работал в юридическом отделе одесской налоговой инспекции.

В 2016 году другие СМИ писали о том, что фирмы-прокладки Игоря Учителя разводят своих потребителей на покупке топлива. Председатель одного из одесских ОСМД рассказал, как они закупали газ у ЧАО «Одессагаз» и летом перечислили аванс по выставленному счету. Затем ОСМД получило уведомление о смене поставщика на «Одессагаз-Поставка» и снова перечислило аванс уже на счет «Одессагаз-Поставка». Вот только «Одессагаз» решил не возвращать деньги.

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