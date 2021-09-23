Почти 200 одесситов заболели за сутки ковидом, 8 умерли 22 Люди, Новости

По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины, за последние сутки COVID-19 заболели 197 одесситов.

Всего с начала эпидемии по состоянию на 23 сентября в Одессе зарегистрировано 70 168 случаев ковида.

На лечении в городской клинической инфекционной больницы находится 201 пациент с коронавирусом, из них 68 человек — в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии 133 пациентов, из них восемь человек подключены к аппаратам ИВЛ.

В двух опорных больницах Одессы свободны 204 койки для госпитализации пациентов с COVID-19.

За последние сутки зарегистрировано пять новых случаев вируса у детей, два мальчика и две девочки находятся на амбулаторном лечении, одна девочка госпитализирована в детскую больницу №3.

На данный момент в Одессе зарегистрированы 65 448 случаев выздоровления, продолжают болеть 3008 одесситов.