Одесский винзавод ушел с молотка за 9 млн долларов 52 Места, Новости

Фонд госимущества Украины провел 14 сентября аукцион по продаже имущества винзавода «Одессавинпром» на Французском бульваре.

Победителем стало ООО «Каплор 7», они предложили за здания и сооружения завода 234 млн 900 тыс. гривен.

Фирма зарегистрирована в 2017 году Михаилом Будеянским и Александром Воробьевым, до июля 2021-го занималась оптовой торговлей текстилем и другими промышленными товарами, а затем ее переписали на Раису Курпединову, сменив вид деятельности на производство виноградных вин, а также дистилляцию и смешивание спиртных напитков.

Всего в торгах принимали участие 12 участников, состоялось только три раунда, а ООО «Каплор 7» поднимал цену всего один раз, на 800 тысяч гривен.