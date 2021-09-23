На киевской трассе легковушку расплющило о грузовик, водитель погиб 25 Новости

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на трассе Одесса — Киев.

По предварительной информации, автомобиль Toyota под управлением 28-летнего мужчины столкнулся с грузовиком Scania, который ехал впереди. От столкновения легковушка загорелась, водитель погиб на месте.

Авария произошла на 369-м км трассы, в Березовском районе. Спасатели потушили пожар, начато уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.