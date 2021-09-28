Малолетки подожгли дом многодетного отца-одиночки ради забавы 130 Новости

Подольские полицейские расследуют поджог дома в селе Куяльницкой объединенной территориальной громады.

Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, возгорание произошло накануне около 18:00 в доме многодетной семьи. В результате происшествия никто не пострадал.

Полицейские установили, что разбили окно закрытого дома и подожгли диван и занавески 9-ти и 13-летний местные жители. Они признались, что хотели таким образом развлечься.

Огонь заметила местная жительница и вызвала спасателей, которые потушили пожар, прежде чем он нанес значительный ущерб.

В это время в доме никого не было: хозяйка дома недавно умерла, ее 36-летний муж с трехмесячным сыном находился в больнице, а дети — 13-летняя девочка и трое мальчиков в возрасте от двух до восьми лет — были у родственников.

Сведения по факту умышленного повреждения имущества путем поджога полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины.

Поскольку поджигатели не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность, после установления всех обстоятельств происшествия будет решаться вопрос о привлечении к ответственности их родителей.