Количество заболевших ковидом с начала пандемии одесситов перевалило за 68 тысяч 42 Люди, Новости

По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины, за последние сутки COVID-19 заболели 77 одесситов.

В целом с начала эпидемии по состоянию на 8 сентября 2021 года в Одессе зарегистрирован 68 041 случай COVID-19.

По данным на 8 сентября, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 103 пациента с COVID-19, из них 33 человека пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 70 пациентов, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ.

В городской больнице №5 проходят лечение 52 пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19, в детской городской клинической больнице №3 — восемь детей.

На утро 8 сентября в двух опорных больницах Одессы свободны 257 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы три новых случая COVID-19 у детей (два мальчика и одна девочка).

За прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели 20 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 64 812 случаев выздоровления от COVID-19, продолжает болеть 1571 одессит.