70 тяжелых ковид-больных находятся в одесской «инфекционке» 31 Люди, Новости

По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины, за последние сутки COVID-19 заболели 35 одесситов.

Всего с начала эпидемии в Одессе зарегистрировано 67903 случая ковида.

По данным на 6 сентября, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 97 пациентов с COVID-19, из них 27 человек — в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии пребывают 70 пациентов, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ.

В городской больнице №5 проходят лечение 50 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19, в детской городской клинической больницы №3 — четыре ребенка.

На 6 сентября во двух опорных больницах Одессы свободные 270 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За последние сутки зарегистрирован один новый случай COVID-19 у ребенка, мальчик находится на амбулаторном лечении.

За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 15 жителей Одессы.

На данный момент в Одессе зарегистрировано 64720 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 1526 одесситов.