70 одесситов заболели ковидом за сутки 30 Люди, Новости

По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины, за последние сутки COVID-19 заболели 70 одесситов.

В целом с начала эпидемии на 10 сентября 2021 года в Одессе зарегистрированы 68 194 случая COVID-19.

По данным на 10 сентября, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 114 пациентов с COVID-19, из них 40 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 74 пациента, из них пять человек подключены к аппаратам ИВЛ.

В городской больнице №5 проходят лечение 59 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19, в детской городской клинической больнице №3 — пять детей.

На утро 10 сентября в двух опорных больницах Одессы свободны 372 койки для госпитализации пациентов с COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы два новых случая COVID-19 у детей, один мальчик и одна девочка находятся на амбулаторном лечении.

За прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели 29 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 64 897 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 1636 одесситов.