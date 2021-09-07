61 одессит заболел ковидом за сутки, продолжают болеть более 1,5 тыс. человек 42 Люди, Новости

По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины, за последние сутки COVID-19 заболел 61 одессит.

В целом с начала эпидемии в Одессе зарегистрированы 67 964 случая COVID-19.

По данным на 7 сентября, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 102 пациента с COVID-19, из них 32 человека пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 70 пациентов, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ.

В городской больнице №5 проходит лечение 51 пациент с лабораторно подтвержденным COVID-19, в детской городской клинической больнице №3 — четыре ребенка.

На 7 сентября в двух опорных больницах Одессы свободны 257 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы пять новых случаев COVID-19 у детей, три девочки и два мальчика находятся на амбулаторном лечении.

За прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели 72 жителя Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 64 792 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 1515 одесситов.