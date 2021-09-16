600 тысяч приманок с вакциной от бешенства разбросают в Одесской области 62 Новости

Почти 600 тыс. доз пероральной вакцины будут разбрасывать в сентябре самолетами малой авиации в лесных и охотничьих угодьях Одесской области площадью 23 тыс. 722 кв. км.

Как сообщает пресс-центр Госпродпотребслужбы Украины, Основные целевые виды-переносчики заболевания — красная лиса, шакал, енотовидная собака и волк.

Предполагается, что животное раскусит капсулу с вакцинным вирусом, которая находится внутри брикета с запахом мясокостной муки. Вирус проконтактирует со слизистой оболочкой полости рта и глотки, проникнет в организм и инициирует иммунный ответ к вирусу бешенства через 21 день.

Эта кампания проводится в Одесской области уже четвертый год подряд. Для перехода региона в разряд благополучных по бешенству необходимо проводить иммунизацию в течение шести лет.

Приманка с антирабической вакциной безопасна для людей и животных, однако трогать ее не стоит.