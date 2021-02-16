В Одесской области задержали разведчика из «ЛНР» 11 Новости

Прокуратура Одесской области арестовала жителя Луганской области, подозреваемого в содействии деятельности террористической организации «Луганская народная республика».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, он проводил разведывательные акции по размещению в зоне проведения операции объединенных сил блок-постов, бронетехники, вооружения, личного состава и тому подобное.

Полученную информацию с помощью мобильного мессенджера передавал в террористическую организацию «ЛНР», за что получал денежное вознаграждение.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Одесской области.

В настоящее время в рамках указанного уголовного производства правоохранителями принимаются меры по установлению всех причастных к совершенному преступлению лиц.