Служащий крупной топливной компании обманул коммунальные и государственные предприятия на 3,7 миллиона гривен 14 Криминал, Новости

Пользуясь служебным положением, начальник управления продаж одного из предприятий, реализующих топливо, завладел бюджетными средствами коммунальных и государственных предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области.

Выиграв в пяти тендерах из-за самой низкой цены на топливо, нарушитель заключал дополнительные договора на увеличение стоимости товара. Таким образом, он реализовал топливо по более высокой цене, чем было установлено изначально. Злоумышленник нанес ущерб местному бюджету и коммунальным предприятиям области в размере более 3,7 млн. грн.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Прокуроры уже объявили мужчине о подозрении по ч. 4 и 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, решается вопрос об избрании меры пресечения нарушителю в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества.

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