Больница водников, три детсада и жилые дома Одессы остались без отопления 32 Новости

Централизованное теплоснабжение ряда домов Одессы будет ограничено 5 февраля в связи с ремонтом заслонок в ТК 3005А по ул. Лунина, 5.

Как сообщает пресс-служба КП «Теплоснабжение города Одесса», батареи будут холодными с 09:00 до 17:00.

Отопления не будет по следующим адресам:

Адмиральский проспект, 3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,16 А, 6 А;

Бригадная, 62;

Героев Пограничников, 2,4;

Гераневая, 2;

Доковая,12,13,16,17,19,20,21;

Лунина, 1,2,3,4,5,6,7,7 А, 7 В, 8,9,10,11,12,13,15,15 А;

Щеглова,6,8,10,12,14,15,16,18,18А,20,22,22/1,22С;

Новаторов, 1 А, 5,5 А, 13,15,17;

Палубная,5,6,7,8,10;

Палубный пеp., 1,2,3,4,5;

Судостроительная, 1,5,7,9,11,13,15,17,21;

Танкерная, 2,5,5А,9,11,13,14;

Трудовая, 2,3,4,5,6,8,9,10,12,13,14,16;

Швыгина, 18 А.

Ограничат отопление также в детских садах:

№173 — Танкерная, 5А;

№ 84 — Танкерная, 2;

№ 272 — Героев Пограничников, 4.

Кроме того, отключат батареи в КУ «Одесский областной Медицинский центр» больница водников — Судостроительная, 1.