В Одесской области на пожаре погибла трехлетняя девочка 282 Новости

22 декабря в 15:35 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в жилом доме в селе Кубей Болградского района.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По прибытию к месту вызова спасателями было установлено возгорания матраса и пола. Пожар был локализован в 16:07 и ликвидирован в 17:16 на площади 6 кв.м.

В результате пожара погибла девочка 2017 года рождения. Причина пожара и ущерб устанавливаются. От ГСЧС привлекались 1 единица техники и 4 человека личного состава.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в Одесской области, девочка дома была одна, ее 41-летняя мать на окраине села собирала дрова для отопления здания.

Сведения по данному факту следователи территориального отделения полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». В рамках досудебного расследования тело будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.