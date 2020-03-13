Деньги заплатили, а ремонт не провели: полиция расследует присвоение денег на закупках железной дороги 37 Новости

Региональный филиал «Одесская зализныця» заплатил за ремонт погрузчиком 350 тыс. гривен, но работы были проведены только на половину от данной суммы.

Уголовное производство №12019160000001033 по факту присвоения денежных средств было зарегистрировано 10 ноября 2019 года. Следователи установили, что руководством филиала «Пассажирская компания» АО «Укрзализныця» была проведена проверка хозяйственного депо. В ходе проверки было обнаружено, что в непригодном техническом состоянии находится грузовой лифт, три электрокары (погрузчика) и технологическое оборудование котельной.

Однако, согласно договору о предоставлении услуг на ремонт от декабря 2017 года, погрузчики были отремонтированы, а деньги перечислены компании «Мастер-Кар Сервис», с которой и был заключен договор. Стоимость такого фиктивного ремонта составила 351 797 гривен.

Подтверждением липовости ремонта является тот факт, что калькуляция на услуги ремонта трех погрузчиков идентична. Попросту говоря, у трех электропогрузчиков одновременно понадобилось провести замену или ремонт одних и тех деталей в одинаковом количестве. За ремонт каждой единицы техники было заплачено 117 265 гривен

Интересным является тот факт, что начальник депо обращался к подрядчику об устранении недочетов при проведении ремонтных работ, но те не были устранены, а оплата предоставленных услуг была произведена в полном объёме на основании актом выполненных работ.

Автотовароведческие экспертизы по изъятым погрузчикам показали, что по первому транспортному средству работы были недовыполненные, а также не заменены детали на сумму 93 792 гривен, по второму — на 45 459 гривен и по третьему на 20 470 гривен. Таким образом, общая сумма не оказанных услуг составляет 156 721 гривен или же практически половина от цены договора.

На сегодняшний день суд предоставил следователям доступ к документам предприятия «Мастер-Кар Сервис». Сама компания зарегистрирована в Киеве, учредителям и директором указан Самойленко Олег Викторович. Начиная с 2016 года компания на подрядах через систему « Прозорро » заработала 22 млн гривен.

Источник