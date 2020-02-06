В городе крадут закладные доски, а профильное управление бездействует 57 Места, Новости

Несмотря на участившиеся кражи закладных табличек с памятников архитектуры, управление по охране объектов культурного наследия ОГС отправляет лишь письма в полицию, на которые даже не поступает ответы.

Ксожалению, отношение к истории и памятникам архитектуры в нашем городе всегда было на дне. Безразличное и наплевательское отношение прослеживается как со стороны жителей города, так и со стороны чиновников, ответственных за сохранение архитектурного достояния. Со стороны обычных жителей это прослеживается в пристройке уродливых балконов, мансард, установке кондиционеров, которые закрывают уникальные архитектурные элементы. А вот городские чиновники просто ничего не хотят с этим делать, а ведь они содержатся за наши уплаченные налоги.

Из памятников архитектуры начали массово исчезать закладные доски. Об этом сообщил на своей станице в «Фейсбук» историк и краевед Дмитрий Жданов. В свою очередь, в управлении по охране объектов культурного наследия Одесского горсовета просто разводят руками и ничего не могут сделать с происходящим.

На обращение Дмитрия Жданова начальник управления Павел Остапенко ответил, что обращался с письмом в полицию еще год назад, но ответ так и не поступил. Несмотря на нарушение закона со стороны ГУ НП в Одесской области, Остапенко даже не направил повторное обращение и не обратился в прокуратуру Одесской области на бездействие полиции. Фактически главный «охранник» памятников архитектуры согласился с ситуацией по краже закладных досок, ведь год просидев без ответа от полиции, он палец об палец не ударил. Очень сомневаемся, что начальник ГУ НП в Одесской области Олег Бех отказал бы в личном приеме Павлу Остапенку.

Стоит отметить, что часть закладных досок исчезала при реконструкции, что еще больше облегчает работу управления по охране культурного наследия и тут даже не нужно обращаться в полицию, чтобы понять кто их украл. Еще часть табличек была украдена неизвестными лицами или повреждена вандалами, но в этом случае невольно задаешься вопросом — для чего в городе нужна система видеонаблюдения?

Стоит также отметить, что закладные доски не поставлены на баланс ни одного управления, департамента или коммунального предприятия, что также вызывает недоумение от халатного отношения городских чиновников. Почему до сих пор не была проведена инвентаризация закладных досок, их оценка и взятие на баланс? Профильное управление в лице Павла Остапенко даже не выступило инициатором данного процесса. Неужели это трудно было сделать?

О постоянно пропадающих лавовых плитах вокруг лунок деревьев и говорить не стоит. Чего стоит городскому управлению по охране памятников архитектуры провести их инвентаризацию?

Бездействие полиции также вызывает множество вопросов. Во-первых, полицейские просто не ответили на обращение, чем нарушили законодательство Украины. Во-вторых, по фактам кражи не было зарегистрировано уголовное производство, что также является нарушением.

К сожалению, ожидать изменения ситуации с охраной памятников архитектуры не стоит.

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