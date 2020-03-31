Одесская мэрия хочет выделить силовикам 12 млн, чтобы защитить город от коронавируса 32 Новости

Из-за пандемии коронавируса в горсовете планируют выделить кругленькую сумму своему департаменту муниципальной безопасности, патрульной полиции, пограничникам и даже инспекторам по парковке. Большую часть денег силовики должны будут потратить на приобретение дезинфекторов и средств индивидуальной защиты. Соответствующее решение сегодня утвердила бюджетная комиссия горсовета.

Львиная доля денег — почти 4,8 миллионов — достанется двум коммунальным учреждениям, подчиняющимся департаменту муниципальной безопасности. Это «Спасательно-водолазная служба Одесского горсовета» и «Муниципальна стража».

Из 4,8 миллионов гривен водолазам достанется чуть больше миллиона. Тут, правда, не очень понятно, на что конкретно они потратят эти деньги. Ну а муниципальным стражникам хотят отдать чуть больше 3,7 миллионов. Их, по идее, пустят на приобретение средств индивидуальной защиты для дежурящих в городе «муниципалов».

Еще 768 тысяч гривен в мэрии хотят выделить департаменту транспорта. Тот должен потратить их на средства санитарной гигиены и индивидуальной защиты для муниципальных инспекторов по парковке. Во время пандемии, утверждают в мэрии, они занимаются не только автохамами, но и проверяют добросовестность перевозчиков при дезинфекции общественного транспорта.

Помочь деньгами в мэрии решили также патрульным Одесской области и пограничникам. Средства, правда, разобьют на две части: первую дадут сразу, а вторую — в рамках программы «Безопасный город», уже после сессии горсовета в конце апреля.

Патрульным выделят 810 тысяч гривен сейчас и еще 1,7 миллиона уже в рамках «Безопасного города». Пограничникам — 154 тысячи сейчас и 3,7 миллиона позже.

Отметим, что по программе «Безопасный город» одесские силовики, в частности полицейские, патрульные и СБУшники, и так каждый год получали от мэрии по 5 миллионов. Их выделяли на бензин и другие расходники.

Как отметила глава бюджетной комиссии Оксана Гончарук, выделять деньги из бюджета на борьбу с коронавирусом теперь стало проще — не всегда нужно ждать сессии горсовета. Теперь в межсессионный период денежные вопросы будет принимать лично мэр, но предварительно получив «добро» от бюджетной комиссии и комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Все суммы, кроме заложенных в «Безопасном город», комиссии уже согласовали.

Отметим, что по состоянию на 31 марта в Украине 549 подтвержденных случаев коронавируса, в том числе 11 — в Одесской области.

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