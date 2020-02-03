Пикеты активистов под зданием ГАСИ организованы строительной мафией для увольнения конкурента Елены Костенко, - СМИ 120 Новости

В конце января под зданием Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) появились палатки общественной организации “Стоп произволу!”.

Акцию протеста организовали представители старых «схемщиков» в архитектурно-строительной отрасли во главе с братьями Горовыми ради выдавливания из ГАСИ конкурента нынешней и.о. главы инспекции Елены Костенко Александра Строкача. Об этом говорится в расследовании издания «Апостроф».

Журналисты выяснили, что осенние пикеты этой же общественной организации под зданием ГАСИ на самом деле были направлены на «информационную поддержку» назначения и.о. главы ведомства Елены Костенко.

«Анализ назначения Костенко демонстрирует: за “новым лицом” 32-летней руководительницы ГАСИ могут стоять старые “любители старых схем”, связанные с отдельными представителями “слуг народа” из парламента и Офиса президента. Речь может идти, в частности, о председателе профильного комитета Верховной Рады Андрее Клочко, который лично представил Костенко коллективу. В его орбиту влияния входят “старые участники схем” Кузьмин и Сергиенко, за которыми, в свою очередь, видится тень братьев Горовых. Вся эта компания многие годы “обрабатывает” архитектурно-строительную отрасль. Поэтому вряд ли случаен тот факт, что на поддержку Костенко вышли “активисты” из “Стоп произвол!”, которых связывают как раз с Горовыми», – пишет издание.

«Апостроф» также отмечает, что организовал палатки депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко, который часто участвует в конфликтах на спорных строительствах именно на стороне фирм, связанных с Горовыми.

Издание отмечает, что Елена Костенко отчиталась о проведении за три дня аудита ГАСИ, что невозможно сделать за такой срок даже теоретически, и под предлогом “выявленных нарушений” немедленно поменяла состав разрешительной комиссии ГАСИ, взяв ее под полный контроль.

Это позволило вернуть старые схемы в ГАСИ, которые в свое время придавил Александр Строкач, возглавив инспекцию, пишет издание. Сегодня Строкач, пониженный до должности директора департамента контроля и наблюдения, является конкурентом Костенко на конкурсе на должность руководителя ГАСИ.

Отметим, ранее СМИ писали, что сомнительные схемы и потоки в ГАСИ многие годы связывают с одними и теми же персоналиями – братьями Горовыми, экс-главами ГАСИ Кудрявцевым и Кузьминым, бывшим главой столичного отделения инспекции Кучером и др.

Президент Зеленский поручил правительству навести порядок в ГАСИ. Был проведен конкурс на должность главы инспекции, на котором так и не определили победителя. После кулуарных договоренностей и.о. главы определили Елену Костенко. При этом в правительстве не все поддержали это назначение. Министр образования Анна Новосад, которая ранее работала с Костенко в Минобразования, проголосовала против из-за причастности Костенко к коррупционным схемам. Аудит Счетной палаты выявил недостачу 24,3 тыс. гектаров земли, пребывающих в управлении Министерства образования и науки Украины, о пишет “Слідство.Інфо”. Строительный эксперт Виктор Глеба утверждает, что эту землю Костенко передала застройщикам под ЖК и ТРЦ.

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