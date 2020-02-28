В Одессе второй раз пробуют обустроить Центр неотложной помощи 21 Идеи, Новости

Управление капитального строительство объявило повторный тендер на капитальный ремонт помещений на Болгарской, 38. Здесь разместят муниципальный Центр неотложной помощи.

Об этом редакция узнала на платформе публичных закупок «Prozorro».

Осенью управление уже пыталось провести торги. Сначала на 13,6 миллионов, а потом еще на 3. Первый отменили за день до аукциона, а во втором даже успели выбрать победителя, но тоже отменили. Причина в обоих случаях — традиционное для управления «отсутствие дальнейшей необходимости».

Сейчас управление снова предлагает 13,6 миллионов за работы. За эти деньги в здании укрепят колонны, отремонтируют стены, перегородки и потолки, с полов снимут паркет и постелят вместо него керамическую плитку. Все двери заменят на металлопластиковые.

Здесь также обновят системы водоснабжения, канализации и электроосвещения, установят пожарную сигнализацию. Кроме этого, согласно тендерной документации, для «неотложки» закупят респиратор, операционный стол, аппарат для высокочастотной хирургии и многое другое.

Победителя торгов выберут 16 марта. Закончить работы должны будут до 31 мая 2021.

Напомним, в 2018 году Одесский горсовет принял решение о создании «Центра неотложной медицинской помощи». «Муниципальная скорая» будет обслуживать одесситов, которым необходима неотложная помощь. С городских телефонов для вызова «неотложки» нужно звонить на номер 15-50, а с мобильных – на номер 8 800 50 15 50. Все звонки – бесплатные.

В декабре 2018 года для «муниципальной неотложки» закупили 18 автомобилей Fiat Fiorino. Эти автомобили уже оснащены необходимым оборудованием и медицинскими препаратами. В 2019 планируют закупить еще 18 таких автомобилей. В июне 2019 года «неотложка» получила лицензию.

Городская «неотложка» находится в здании 1-й поликлиники на улице Болгарской. По словам директора горздрава Елены Якименко здесь будут находится диспетчерская, колл-центр и техническая служба. Здесь же находится гараж центра медпомощи.

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