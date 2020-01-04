Керівництво Нижньодністровського природного парку підозрюють у розкраданні 4,4 млн грн 16 Криминал, Новости

Одеські аудитори під час ревізії Нижньодністровського національного природного парку встановили втрат коштів державного бюджету на 4,4 млн грн.

Про це повідомили в прес-службі Південного офісу Держаудитслужби.

Південний офіс Держаудитслужби провів ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Нижньодністровського національного природного парку за 2018-2019 роки.

Парк заснований в 2008 році та з моменту створення по теперішній час орендує приміщення в інших юридичних осіб з метою розміщення офісу парку.

У 2018 році парку для створення належних умов для природоохоронної, наукової, еколого-освітньої, рекреаційної та господарської діяльності з Державного бюджету України виділили 4,4 млн грн, а саме: на придбання будівлі для забезпечення робочими кабінетами та службовими приміщеннями адміністрації та співробітників парку.

Під час ревізії встановлено, що фактично колишнім керівництвом парку замість офісної будівлі було придбано недобудований житловий будинок із господарськими будівлями та спорудами загальною площею 765,10 кв. м, у тому числі житловою площею 168,00 кв. метрів.

Будинок потребує добудови та додаткових фінансових витрат та непридатний до експлуатації.

Таким чином, колишнє керівництво парку використало кошти у сумі 4,4 млн грн не за цільовим призначенням.

Матеріали ревізії передано до місцевої прокуратури.

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