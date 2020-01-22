На Дальних Мельницах в Одессе отремонтируют три улицы: на это потратят больше 43 млн грн

ООО «Стройспецтехника» отремонтирует сразу три улицы на Дальних Мельницах. Об этом «Пушкинская» узнала из тендеров, размещенных на сайте публичных закупок «Prozorro».
Речь идет об улицах Строганова, Радужной и Николая Вороного, которые находятся в Малиновском районе города. На всех улицах заменят асфальт, обустроят тротуары, а на двух из них даже появится тактильная плитка. В общем хотят отремонтировать 28 054 кв м дорожного покрытия. Все работы должны закончить до конца 2021 года.
17 января городское управление дорожного хозяйства, которое является заказчиком всех работ, сообщило о намерении заключить три договора на ремонт улиц с ООО «Стройспецтехника». За работы на улице Строганова компания получит 15 611 434 грн, Радужной – 15 690 000 грн, Николая Вороного – 12 335 000.
Отметим, эта компания довольно плотно сотрудничает с городским управлением дорожного хозяйства – с 2016 она выиграла тендеров на 332 249 009 грн. Также «Стройспецтехника» занимается ремонтом улиц Глиняной, Александра Тимошенко, 2-й Пригородной и внутриквартального проезда на улице Центральный аэропорт. Кроме этого, эта же компания занималась реализацией проекта «Общественного бюджета» – сквера в переулке Вице-Адмирала Жукова за 1 475 664 грн.