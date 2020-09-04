На танкере Delfi снова произошла утечка нефтепродуктов 58 Новости

Из затонувшего на одесском пляже Дельфин танкера Delfi снова произошла утечка нефтепродуктов, но, к счастью, разлив удалось ликвидировать. Об утечке написал в Facebook глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный.

3 сентября специалисты обследовали акваторию возле танкера и обнаружили на воде серебристо-серую пленку и пятна — площадь загрязнения составила 70 квадратных метров. Проведенное лабораторное исследование показало, что в 5,8 раз завышены нормы предельно допустимых показателей. Для очистки воды администрация Одесского морвокзала использовала сорбент.

Напомним, работы по буксировке танкера начались лишь спустя год после того, как он сел на мель. А после того, как президент Зеленский потребовал убрать Delfi до августа (сейчас, как вы понимаете, сентябрь), танкер стал объектом политической гонки и кулуарных разборок между мэром и губернатором. Но пока танкер все еще находится на пляже Дельфин. Сейчас вроде как начались финальные работы по его поднятию и стабилизации — танкер вынесли на киль и готовятся буксировать с пляжа. По мнению главы Государственной экологической инспекции, именно ремонтные работы послужили причиной разлива нефтепродуктов.

Администрация морских портов хочет получить финансовую компенсацию от владельца танкера — ущерб оценивают в 2 млн гривен. В настоящее время суд арестовал танкер Delfi.