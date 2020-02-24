В Одесской области родителей школьника оштрафовали за сексуальный буллинг

В Доброславе оштрафовали родителей школьника, чей 14-летний сын домогался двух сверстников. Об этом «Пушкинская» узнала из судебного реестра.
Согласно материалам дела, инцидент произошел в Александровской общеобразовательной школе. 14-летний парень систематически совершал буллинг сексуального характера по отношению к двум учащимся, причем все это длилось с 1 сентября по 6 декабря 2019 года.
В суде отец мальчика не отрицал свою вину. На него составили админпротокол, а суд оштрафовал его на 850 гривен за ненадлежащее воспитание сына.
Отметим, что по закону буллингом сексуального характера считается сексуальное насилие. Это могут быть как прямые домогательства, так и приставания в интернете.