Період реєстрації доменного імені kolokol.od.ua закінчився 18.11.2021 р.

Наразі kolokol.od.ua знаходиться у періоді автоматичного пільгового продовження реєстрації (ARGP).
Тривалість дії ARGP для доменного імені kolokol.od.ua - 28 днів (не гарантовано).
Протягом дії ARGP (до 16.12.2021 р.), період реєстрації kolokol.od.ua може бути продовжено тільки реєстрантом.
Якщо ви є реєстрантом (власником) доменного імені kolokol.od.ua - невідкладно, сплатіть продовження реєстрації. Не відкладайте продовження реєстрації на останній день періоду ARGP.
В іншому разі - починаючи з 16.12.2021 р. доменне ім'я буде видалене без можливості продовження реєстрації.
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