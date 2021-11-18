Період реєстрації доменного імені kolokol.od.ua закінчився 18.11.2021 р.

Наразі kolokol.od.ua знаходиться у періоді автоматичного пільгового продовження реєстрації (ARGP).

Тривалість дії ARGP для доменного імені kolokol.od.ua - 28 днів (не гарантовано).

Протягом дії ARGP (до 16.12.2021 р.), період реєстрації kolokol.od.ua може бути продовжено тільки реєстрантом.

Якщо ви є реєстрантом (власником) доменного імені kolokol.od.ua - невідкладно, сплатіть продовження реєстрації. Не відкладайте продовження реєстрації на останній день періоду ARGP.

В іншому разі - починаючи з 16.12.2021 р. доменне ім'я буде видалене без можливості продовження реєстрації.

Контакти з питань продовження реєстрації доменного імені:

Сайт компанії: ua-hosting.company

Номер телефону: +371 (66) 55-50-05

