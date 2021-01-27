Завтра ученики одесских школ могут пропустить занятия 62 Новости

Родителям одесских школьников разрешили в связи с непогодой самостоятельно принимать решение о посещении детьми учебного учреждения 28 января.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Ученики 1-4 классов очно. Но, если кто-то из родителей пожелает оставить ребенка дома, это не будет нарушением. Решение по форме обучения 5-11 классов принимает учебное учреждение самостоятельно. Но, в любом случае, если родители оставят ребенка дома по погодным условиям, они просто предупреждают классного руководителя», — говорится в сообщении.