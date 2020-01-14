Верланов відсторонив усе керівництво ДПС Одещини через чиновницю-хабарника

Співробітники НАБУ затримали за підозрою в даванні хабаря у $25 тисяч в.о. начальника ГУ Державної податкової служби в Одеській області.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомило джерело у правоохоронних органах.

"Детективи НАБУ і співробітники служби внутрішньої безпеки ДПС провели затримання в.о. начальника ГУ Державної податкової служби, яку підозрюють у хабарництві. Також у протиправних діяннях підозрюють першого заступника начальника ГУ ДПС в області", - повідомило джерело.

Наразі очільник ДПС Сергій Верланов вже відреагував на цю ситуацію, відсторонивши усе керівництво ДПС в Одеській області від виконання обов’язків.

За його словами, "будь-які прояви корупції та зловживань у лавах податкової будуть викорінені".

Обом фігурантам кримінального провадження вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

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