WizzAir до июня приостанавливает авиарейсы из Одессы 37 Новости

Лоукостер WizzAir на время с 24 марта по 8 июня отменяет свои рейсы из международного аэропорта Одесса.

Расписание авиарейсов WizzAir изменилось – на официальном сайте авиакомпании невозможно найти авиарейсов из Одессы в период с 24 марта по 8 июня. Компания летает из Одессы в Будапешт, Братиславу, Катовице.

Возможно, что изменение расписания связано с очередным этапом строительства новой взлетной полосы в одесском аэропорту.

В частности, на время строительства очередной рулежной дорожки, которая соединит старую и новую “взлетки” с 26 марта длина нынешней старой взлетной полосы будет уменьшена на 400 метров. Эти работы должны завершиться в первые дни июня.

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